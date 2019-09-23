الحد الأدنى للتشعيب في كلية العلوم للطلاب الجدد والقدامى

قرر مجلس كلية العلوم بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة، بخصوص تشعيب الطلاب، أن يكون الطالب المنقول من السنة الثانية إلى السنة الثالثة شعبة ميكروبيولوجي كيمياء، أن يكون حاصلا على تقدير جيد كحد أدنى.



وأضاف مجلس الكلية، أنه فيما يخص الحد الأدنى للتشعيب للطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية، فيكون على أساس المجموع، ويحدد لشعبة الكيمياء مجموع 554 درجة، وشعبة البيولوجي مجموع 541 درجة وشعبتي الجيولوجيا والفيزياء رياضيات أقل من 541 درجة.



وتابع المجلس: للطالب الحاصل على مجموع يخول له الحق في دخول شعبة فله حرية اختيار الشعبة ذات المجموع الأقل.