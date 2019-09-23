ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم عبد العزيز: الفيل الأزرق 2 فخر لصناعة السينما

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:43 ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
أ ش أ
أعرب الفنان كريم عبدالعزيز عن بالغ سعادته بالنجاح الجماهيري الساحق الذي حققه فيلمه الجديد " الفيل الأزرق 2"، وتحقيق إيرادات بلغت 100 مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية.

وقال كريم عبدالعزيز، إن "الفيل الأزرق 2" هو فخر صناعة السينما المصرية، مضيفا أن الفيلم استطاع أن يحقق النجاح الجماهيري منذ بداية عرضه قبل 8 أسابيع، وفي نفس الوقت حصد أعلى إيرادات في شباك التذاكر.

وأهدى كريم عبدالعزيز، هذا النجاح إلى جميع طاقم العمل من الممثلين والمؤلف والمخرج والمخرجين المساعدين والفنيين، ومسؤولي الإنتاج الذين وفروا كل ما يحتاجه العمل حتى خرج فى النهاية بهذا الشكل المميز.

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع بين بطولة الجزء الثاني والكوميديا الفردية على كعكة أفلام عيد الأضحي

إيرادات أفلام العيد.. الفيل الأزرق 2 يتصدر.. وولاد رزق 2 يلاحقه

واصل التحليق على القمة.. 4 ملايين جنيه إيرادات الفيل الأزرق 2 أمس

ولاد رزق يطارده.. الفيل الأزرق يقترب من قمة إيرادات السينما المصرية

الفيل الأزرق 2 يتخطى مليون جنيه إيرادات أمس

إيرادات الفيل الأزرق 2 تصل إلى 94 مليون جنيه

ترشيحاتنا

محمد بركات الأبرز .. رسميا اتحاد الكرة يستقر على الجهاز المعاون لحسام البدري

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه