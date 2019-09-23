كريم عبد العزيز: الفيل الأزرق 2 فخر لصناعة السينما

أعرب الفنان كريم عبدالعزيز عن بالغ سعادته بالنجاح الجماهيري الساحق الذي حققه فيلمه الجديد " الفيل الأزرق 2"، وتحقيق إيرادات بلغت 100 مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية.



وقال كريم عبدالعزيز، إن "الفيل الأزرق 2" هو فخر صناعة السينما المصرية، مضيفا أن الفيلم استطاع أن يحقق النجاح الجماهيري منذ بداية عرضه قبل 8 أسابيع، وفي نفس الوقت حصد أعلى إيرادات في شباك التذاكر.



وأهدى كريم عبدالعزيز، هذا النجاح إلى جميع طاقم العمل من الممثلين والمؤلف والمخرج والمخرجين المساعدين والفنيين، ومسؤولي الإنتاج الذين وفروا كل ما يحتاجه العمل حتى خرج فى النهاية بهذا الشكل المميز.



"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجوم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.