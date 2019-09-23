مختل يقتحم بنكا بالساطور ويحرقه بالبنزين .. شاهد

كشفت احد كاميرات المراقبة ببنك لقطات صادمة لرجل مسلح بسطور ويحمل جركن بنزين محاولًا حرق احد البنوك في مدينة هاول الانجليزية.



ويمكن رؤية عبر الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، أحمد محمد وهو يمشي باتجاه الصرافين ملوحًا بجركن البنزين والسطور الذي كان يحمله في يديه مهددًا العاملين بالبنك .



ويوضح الفيديو محمد وهو يسكب البنزين على ارضية البنك قبل أن يشعل النيران بها، يملأ الغرفة بالدخان.



أثناء تصاعد النيران ، خرج "أحمد" بسرعة من بوابة البنك لبسكب على أعتابه البنزين ويشعل النار فيه ، للتأكد من أن النيران تمنع أي شخص من الداخل من متابعته.



سرعان ما تعرض " محمد" للضرب والقبض عليه من قبل الشرطة بعد فترة وجيزة، واحيل الأسبوع الماضي أمام محكمة هال كراون.



