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رياضة

أخبار الرياضة .. 685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك..عقوبة تنتظر الزمالك بخصوص السوبر الأفريقي.. خلاف على مدرب الحراس المنتخب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

- أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مالية، على فريقي الأهلي والزمالك؛ لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر؛ بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.

عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

- ينتظر نادي الزمالك توقيع عقوبة كارثية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حال انسحابه من بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

خلاف على مدرب الحراس.. أسماء الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري

- استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على جهازه المعاون فى تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

صدمة جديدة تمنع الجماهير من العودة لمدرجات الدوري الممتاز.. التفاصيل كاملة

- أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما معا مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.

معايير اختيار جائزة The Best لأفضل لاعب فى العالم.. 4 يحق لها حق التصويت

- أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" عبر انستجرام عن القائمة النهائية لـ 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة "the best" افضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

- حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد

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