أخبار الرياضة .. 685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك..عقوبة تنتظر الزمالك بخصوص السوبر الأفريقي.. خلاف على مدرب الحراس المنتخب

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس الأحد مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :- أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مالية، على فريقي الأهلي والزمالك؛ لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر؛ بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.- ينتظر نادي الزمالك توقيع عقوبة كارثية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حال انسحابه من بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.- استقر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم على جهازه المعاون فى تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى تم إقالته عقب خروج الفراعنة من دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية 2019.- أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما معا مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.- أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" عبر انستجرام عن القائمة النهائية لـ 3 لاعبين المرشحين للفوز بجائزة "the best" افضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.- حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.