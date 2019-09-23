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الخارجية: مصر تؤكد دائما على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:40 ص
سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
محمد القاضي
قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تطرح بشكل مستمر أهمية التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف سامح شكري، خلال حوار خاص مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشاركة الرئيس السيسي تشهد دائما طرح الرؤية المصرية تجاه التحديات.

وأكد أن مصر مهتمة بالأوضاع في أفريقيا وأجندة تنميتها، موضحا أن تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الدولي من أهم ما تطرحه مصر.

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