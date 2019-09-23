أهم الأخبار .. زعماء مصر والأردن والعراق يدعمون القضية الفلسطينية والسعودية.. 685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك فى السوبر

نشر موقع صدى البلد، على مدار أمس عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم الحل السياسي للقضية الفلسطينية والوقوف مع السعودية
عقدت في نيويورك اليوم قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية و الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يلتقي رئيس سيراليون .. ويؤكد: مستعدون لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صدمة جديدة تمنع الجماهير من العودة لمدرجات الدوري الممتاز.. التفاصيل كاملة
أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما معا مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور
سادت حالة من الرعب الشديد على وجوه الأهالي بشارع مصدق في الدقي، مساء اليوم الأحد، بعد عثورهم على جسم غريب، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالمنطقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ترامب: أمريكا والهند ملتزمتان بالحرب على الإرهاب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية والهند ملتزمتان بحماية المدنيين من الإرهاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المتحدث باسم الجيش الليبي: القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبا جدا
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبًا جدًا، موضحًا أن عمليات الجيش الليبي مستمرة ضد الميليشيات في طرابلس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لبنات السعودية.. اشكال انيقة للمانيكيير في اليوم الوطني 89.. صور
طلاء الأظافر أو المناكير اطلالة مهمة جدا لتكتمل به أناقتك، ولاسيما في المناسبات التي تتطلب ظهورك باطلاله مميزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد
أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مالية، على فريقي الأهلي والزمالك؛ لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر؛ بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفجير عبوة ناسفة ومقتل 12 مواطنا.. السعودية تصدر بيانا عاجلا حول هجوم كربلاء الدموي
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، إدانتها للهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في محافظة كربلاء العراقية، حيث خلف تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب 12 قتيلا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الجزائر تحاكم رموز نظام بوتفليقة.. شقيق الرئيس وجنرالات بالمخابرات الأبرز
يترقب الجزائريون المحاكمة التاريخية لرموز نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الفيفا يصدم محمد صلاح.. إعلان الـ 3 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best
أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا"، عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حقيقة التدخل في عمل المراسلين الأجانب.. فيديو
علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة المراسلين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شئون مصر وأخبارها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول منصب رسمي لـ محمد بركات منذ اعتزاله.. تعرف عليه
بات محمد بركات نجم النادى الأهلي السابق ضمن الجهاز المعاون لمنتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري فى منصب مدير المنتخب استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رحمة ضحية مجاملة الفرح.. طلقة فى الوجه تنهي حياتها.. والمتهم مكنش قصدي أموتها
لم تعرف رحمة الطفلة ابنه الـ 11 عاما ان القدر سطر لها هذه النهاية الحزينة عندما خرجت فى شرفة منزلهم بقليوب لمشاهدة نقل منقولات عروس بالمنطقة حيث تعالت أصوات الدى جى ابتهاجا بالعرس وفجأة قام أحد المعازيم بإطلق الأعيرة النارية فى الهواء للاحتفال بالعرس فخرجت إحدى الطلقات واستقرت في وجه وصدر المجني عليها فلقيت مصرعها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رشاوى تميم .. قطر تخترق الكونجرس الأمريكي لتخفيف العقوبات على حماس
فجرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، ونشرت تقريرًا قالت فيه إن نظام أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، شن حملة لوبي كبيرة للضغط على أعضاء بمجلس النواب الأمريكي بغرض تخفيف العقوبات على حركة حماس الإرهابية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم الحل السياسي للقضية الفلسطينية والوقوف مع السعودية
عقدت في نيويورك اليوم قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية و الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يلتقي رئيس سيراليون .. ويؤكد: مستعدون لتعزيز التعاون لدعم جهود التنمية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، على هامش انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
صدمة جديدة تمنع الجماهير من العودة لمدرجات الدوري الممتاز.. التفاصيل كاملة
أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما معا مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.
حقق ليفربول فوزًا بشق الأنفس على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بوكيه ورد وشيبسى .. شنطة تثير الذعر بين أهالي شارع مصدق في الجيزة .. صور
سادت حالة من الرعب الشديد على وجوه الأهالي بشارع مصدق في الدقي، مساء اليوم الأحد، بعد عثورهم على جسم غريب، وعلى الفور تم إبلاغ شرطة النجدة، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بالمنطقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ترامب: أمريكا والهند ملتزمتان بالحرب على الإرهاب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية والهند ملتزمتان بحماية المدنيين من الإرهاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
المتحدث باسم الجيش الليبي: القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبا جدا
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبًا جدًا، موضحًا أن عمليات الجيش الليبي مستمرة ضد الميليشيات في طرابلس.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
لبنات السعودية.. اشكال انيقة للمانيكيير في اليوم الوطني 89.. صور
طلاء الأظافر أو المناكير اطلالة مهمة جدا لتكتمل به أناقتك، ولاسيما في المناسبات التي تتطلب ظهورك باطلاله مميزة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
685 ألف جنيه غرامات على الأهلي والزمالك وإيقاف طارق حامد
أصدرت لجنتا الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات مالية، على فريقي الأهلي والزمالك؛ لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر؛ بعد الإطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفجير عبوة ناسفة ومقتل 12 مواطنا.. السعودية تصدر بيانا عاجلا حول هجوم كربلاء الدموي
أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، إدانتها للهجوم الذي وقع، الجمعة الماضي، في محافظة كربلاء العراقية، حيث خلف تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب 12 قتيلا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الجزائر تحاكم رموز نظام بوتفليقة.. شقيق الرئيس وجنرالات بالمخابرات الأبرز
يترقب الجزائريون المحاكمة التاريخية لرموز نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الفيفا يصدم محمد صلاح.. إعلان الـ 3 المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم The Best
أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الدولي "فيفا"، عبر إنستجرام عن القائمة النهائية لـلثلاثة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة the best" أفضل لاعب بالعالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حقيقة التدخل في عمل المراسلين الأجانب.. فيديو
علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على دعوة المراسلين الأجانب المعتمدين لدى القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شئون مصر وأخبارها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أول منصب رسمي لـ محمد بركات منذ اعتزاله.. تعرف عليه
بات محمد بركات نجم النادى الأهلي السابق ضمن الجهاز المعاون لمنتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري فى منصب مدير المنتخب استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا 2021 وتصفيات مونديال 2022.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رحمة ضحية مجاملة الفرح.. طلقة فى الوجه تنهي حياتها.. والمتهم مكنش قصدي أموتها
لم تعرف رحمة الطفلة ابنه الـ 11 عاما ان القدر سطر لها هذه النهاية الحزينة عندما خرجت فى شرفة منزلهم بقليوب لمشاهدة نقل منقولات عروس بالمنطقة حيث تعالت أصوات الدى جى ابتهاجا بالعرس وفجأة قام أحد المعازيم بإطلق الأعيرة النارية فى الهواء للاحتفال بالعرس فخرجت إحدى الطلقات واستقرت في وجه وصدر المجني عليها فلقيت مصرعها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رشاوى تميم .. قطر تخترق الكونجرس الأمريكي لتخفيف العقوبات على حماس
فجرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، ونشرت تقريرًا قالت فيه إن نظام أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، شن حملة لوبي كبيرة للضغط على أعضاء بمجلس النواب الأمريكي بغرض تخفيف العقوبات على حركة حماس الإرهابية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.