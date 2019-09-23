بالأعلام والأغاني الوطنية .. الجالية المصرية بأمريكا تدعم الرئيس خلال زيارته لنيويورك.. صور‎

يواصل أبناء الجالية المصرية بأمريكا، مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لنيويورك، بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية.



واحتشد ابناء الجالية من معظم الولايات الأمريكية لتأكيد دعم الرئيس، حيث كان أبرز الحاضرين من ابناء الجالية، ناصر صابر وامجد مكي، هدى الدسوقي، وعبير العبسي، إيمان وهمان.



وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، الجمعة، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 سبتمبر الجارى، كما يلتقى عددا من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.