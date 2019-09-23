انا صاحب الكورة| إصابة ماني.. سبب فوز ليفربول أمام تشيلسي واعتلاء صدارة البريميرليج بشكل كوميدي.. فيديو

حقق فريق ليفربول الفوز أمام مضيفه تشيلسي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، فى إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة" تحليلًا فنيًا لمباراة ليفربول تشيلسي، والتي انتهت لصالح الريدز بهدفين لهدف ، سجل لليفربول كلا من ترينت الكسندر ارنولد فى الدقيقة 14 ، قبل أن يضيف الهدف الثاني روبرتو فيرمينو فى الدقيقة 30 من زمن اللقاء، قبل أن يقلص الفارق لصالح البلوز اللاعب نغولو كانتي فى الدقيقة 71.



ويتناول التحليل أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها يورجن كلوب المدير الفني للريدز ، ولامبارد مدرب تشيلسي بجانب الوقوف على حجم إصابة ماني التى تصب فى صالح محمد صلاح.



ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.