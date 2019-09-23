السبت القادم.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فى السادسة من مساء يوم السبت ٢٨ سبتمبر الجارى بمقر المكتبة بالزمالك.



يتحدث فى الندوة الدكتور ياسر عبدالله، زميل جامعة الينوي بأمريكا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بناء، الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، المحامى عماد هريدى، رئيس مجلس إدارة جمعية البركة، الاستشارى حسين جبريل، خبير منظمات المجتمع المدنى، ويدير اللقاء ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.



تتضمن الندوة التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩م، كما توجه المكتبة دعوة عامة لكل روادها للحضور والمشاركة الفعالة خلال المناقشة، وذلك بمقر المكتبة ١٥ شارع محمد مظهر بالزمالك.