ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الخارجية: الأولويات الأفريقية متسقة مع الأولويات المصرية.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:04 ص
سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية
محمد القاضي
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كلمة الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة شاملة في منظورها وتضع أسسا لتفعيل منظومة العمل الدولي المشترك.

وأضاف سامح شكري، خلال حوار خاص مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي تتناول التحديات بالشرق الأوسط وملف الإرهاب وقضايا أفريقيا.

وأوضح وزير الخارجية، أن الأولويات الأفريقية متسقة مع الأولويات المصرية، مؤكدا أن مصر مهتمة بالأوضاع في أفريقيا وأجندة تنميتها، موضحا أن تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الدولي من أهم ما تطرحه مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يتسلم رسالة للرئيس السيسي من نظيره الكيني

الإسلامبولي: السيسي سيعرض قضايا المنطقة العربية وأفريقيا بالأمم المتحدة.. فيديو

الخارجية: مصر تؤكد دائما على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .. فيديو

ترشيحاتنا

أول منصب رسمي لـ محمد بركات منذ اعتزاله.. تعرف عليه

وائل غنيم يعمل بخطة محددة ويستهدف كسر هيبة الدولة.. فيديو

كشف كبر سنها.. بوسي شلبي بمكياج يبرز تجاعيد وجهها

صدمة جديدة تمنع الجماهير من العودة لمدرجات الدوري الممتاز.. التفاصيل كاملة

طفل يكشف لحظات الغدر.. الزوجة والعشيق قتلا الزوج المخدوع.. والمحكمة: الإعدام شنقا

اخبار الفن .. محمد رمضان يكذب الجزيرة .. ودخول إنجى على المستشفى .. وأغنية نسوان وخمرة تهاجم الهارب محمد على

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة