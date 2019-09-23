وزير الخارجية: الأولويات الأفريقية متسقة مع الأولويات المصرية.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن كلمة الرئيس السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة شاملة في منظورها وتضع أسسا لتفعيل منظومة العمل الدولي المشترك.



وأضاف سامح شكري، خلال حوار خاص مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي تتناول التحديات بالشرق الأوسط وملف الإرهاب وقضايا أفريقيا.



وأوضح وزير الخارجية، أن الأولويات الأفريقية متسقة مع الأولويات المصرية، مؤكدا أن مصر مهتمة بالأوضاع في أفريقيا وأجندة تنميتها، موضحا أن تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الدولي من أهم ما تطرحه مصر.

