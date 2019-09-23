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مرأة

كارثة .. نوع من الأجبان يصيبك بأمراض القلب والضغط

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
اطعمة تسبب
اطعمة تسبب
لمياء الياسين
الجميع يحب ذوبان الجبن الموزاريلا، واحدة من أكثر منتجات الألبان التى يستخدمها الكثير منا فى كثير من الأطباق أبرزها أطباق البيتزا والباستا. 

أضرار الموزاريلا وأمراض القلب

وفقا لموقع "quora.com" أضرار كارثية يتسبب فيها الإكثار من تناول الجبن الموزاريلا أو إضافتها لأطباق طعامك فإذا كنت تفعلين ذلك بانتظام، فربما تعاني من الإمساك وزيادة الوزن ومشاكل أخرى ناتجة عن نظام غذائي غني بالدهون.

يسبب الافراط فى تناول الجبن الموزاريلا فى الإصابة بارتفاع الكوليسترول السيئ فى الجسم ما يجعلك معرضة أكثر للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

أضرار الموزاريلا وحساسية اللاكتوز

بعض الناس يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، ما يعني أنهم لا يستطيعون هضم اللاكتوز الموجود في الحليب ومنتجات الألبان الدسمة والإفراط فى تناولها مثل الموزاريلا نتيجة لذلك ، فإن استهلاك اللاكتوز يسبب الانتفاخ والتشنجات والإسهال والغاز والغثيان ، وعادة ما يكون ذلك بعد 30 دقيقة إلى ساعتين من استهلاك منتج الألبان.

هناك مستويات متفاوتة من عدم تحمل اللاكتوز. بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون تحمل بعض اللاكتوز ، يمكنهم عادة تناول الجبن لأن عملية التخمير تقلل من محتوى اللاكتوز بشكل كبير.

أضرار الموزاريلا والإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم

تعد الموزاريلا من الأجبان مرتفعة السعرات الحرارية ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم، ويجب عليك الحد من تناولها إذا كنت ترغبين في السيطرة على وزنك أو لديك مرض في القلب.

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