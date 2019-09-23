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أخبار العالم

حادث غامض.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بالولايات المتحدة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
حادث غامض بالولايات
حادث غامض بالولايات المتحدة
شريف سيد
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، بعد وقوع "حادث طبي" قيد التحقيق الآن.

وقالت شرطة إنه تم العثور على السبعة جميعهم وهم يرتدون أساور من الورق البرتقالي في شقة، ويبدو أنهم كانوا في نفس المكان معًا، وفق ما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضافت الشرطة أن التحقيق الأولي يشير إلى أن هذا كان بسبب جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث تناولوا المخدرات في نفس الوقت وفي نفس المكان.

وتابعت أنه تم العثور على خمسة من هؤلاء في شقة، وعثر على واحد في مصعد خارج الشقة، وعثر على واحد في الشارع.

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