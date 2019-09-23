ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عزة فتحي: الشخصية المصرية تعرضت للتجريف

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
توك شو
قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه يجب تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل التصدي للشائعات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات المعادية لمصر، حيث ذكرت أن الوعي يأتي أولا من الأسرة ، ثم المدرسة كامل مساعد للأسرة.

وأضافت ، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الأسرة عليها تعليم الأبناء الولاء والانتماء للدولة، وعدم الحديث بأي آراء متطرفة أمام الأطفال سواء داخل الأسرة أو في المدرسة، مستنكرة أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات جدية في رفع وعي الشعب المصري وتنمية الفترة الأخيرة.

وتابعت : "ممكن مُعلم يكون عنده آراء متطرفة وذلك ينعكس بالسلب على الأطفال والتلاميذ، لو المعلم قال قدامهم الأصنام بتاعة الفراعنة تختلف عن لو قال تاريخ الآثار المصرية ونحن أسياد الحضارة"، موضحة أن الإعلام والثقافة عليهما دور كبير في الارتقاء بالوعي لدى المواطنين.

وواصلت : "مفيش مؤسسة واحدة مسؤولة عن الوعي، كل المؤسسات مسؤولة عن هذا الهدف الأسمى، مثل الأسرة والمدرسة والثقافة والإعلام والمساجد والكنائس، حصل تجريف للشخصية المصرية منذ أواخر السبعينات ولم يعد هناك اهتمام بتنمية المواطنة في المدارس".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدارس الجالية اليمنية في مصر تفتح أبوابها لاستقبال مليون و600 ألف طالب

مقترحات برلمانية لمكافحة شائعات السوشيال ميديا.. إسماعيل نصر الدين: يجب تدريس مادة عن مخاطرها.. عبد العزيز: الحل عن طريق الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام.. ماجدة نصر: عقوبات رادعة تنتظر مروجيها

ترشيحاتنا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

كارثة .. مشروب دايت شهير يسبب زيادة الوزن

كوارث منزلية تسببها القطط.. احذر رقم 2 منها

تغريم نادي الزمالك 315 ألف جنيه وإيقاف طارق حامد مباراة.. اعرف السبب

التحويل بين كليات جامعة الأزهر بنين وبنات .. التفاصيل كاملة

مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنهى حياته بالقتل الرحيم .. زوجة لاعب هولندي تروي تفاصيل مؤثرة لآخر أيامه

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد