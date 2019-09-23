الديهي: عناصر مأجورة من 6 أبريل يحاولون تشويه مصر أمام العالم في نيويورك

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك عددًا من الشباب المأجورين يقفون أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، بملابس موحدة يتراوح عددهم لـ 60 شابا، ينتمون لجماعة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، يهاجمون الدولة المصرية والشعب المصري والإعلام المصري، ويوجهون رسائل سلبية عن القيادة السياسية.



وأضاف نشأت الديهي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الحرب على مصر ليست من خلال السوشيال ميديا فقط، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب يظنون أن تلك الشعارات الكاذبة قد تؤثر على المجتمع الأمريكي، رغم أن المجتمعات الغربية لا تهتم بمثل هذه الصرخات.



وأشار إلى أن ما يحدث هو محاولة لتشويه صورة مصر أمام العالم، ولكنها لن تنجح ، حيث إن الدولة تنطلق للأمام، وأن مصر يٌنظر إليها على أنها دولة محورية وضمانه أساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف.



وتابع : "نترقب الحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية لمصر خلال انعقاد الدورة الـ 74 بالأمم المتحدة، الرئيس السيسي خلال الجمعية يتحدث بلسان عربي إفريقي".

