نداء شرارة تغني كلام في كلام .. فيديو









نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج "ذا فويس" فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهي تغني أغنيتها "كلام في كلام".وتفاعل الجمهور مع الأغنية بشكل كبير جدًا، حيث طلبت نداء، منهم أن يقوموا بكتابة أكثر مقطع نال إعجابهم من خلال التعليقات على الفيديو.أغنية "كلام في كلام" كلمات الشاعر أمير طعيمة، ولحن وتوزيع جان ماري رياشي.وعلى جانب أخر تستعد نداء، لأحياء حفل غنائي يوم 1 أكتوبر بصحبة الفنانة رنا سماحة على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.