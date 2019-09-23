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أطعمة تسبب الزهايمر وضعف التركيز.. رقم 2 صادم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
الزهايمر
الزهايمر
لمياء الياسين
أطعمة تسبب فقدان التركيز وتضعف الذاكرة يجب عدم الإفراط فى تناولها أو التوقف عن إدخالها لنظامك الغذائى إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

1. أطعمة تسبب فقدان التركيز .. الكعك والفطائر:
الكعك ، الفطائر والكعك مليئة بالدهون غير المشبعة. أظهرت الدراسات أن زيادة تناول الدهون غير المشبعة تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ، والانخفاض المعرفي ، وضعف الذاكرة ، وانخفاض حجم المخ .

2. أطعمة تسبب فقدان التركيز والزهايمر .. الفشار
يحتوي الفشار بنكهة الزبدة أو الفشار العادي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة. حوالي 28 جراما من الفشار بنكهة الزبدة يحتوي على 2.5 جرام من الدهون المشبعة ، بينما يحتوي 32 جرام من الفشار بنكهة الكراميل على 1.5 جرام من الدهون المشبعة. يحتوي الفشار على ثنائي الأسيتيل ، وهو مادة كيميائية تزيد من لويحات الأميلويد في الدماغ التي تم ربطها بمرض الزهايمر .

3. أطعمة تسبب فقدان التركيز والزهايمر .. البطاطس مقلية
يتم تحميل 100 جرام من البطاطس المقلية مع 0.1 جرام من الدهون غير المشبعة و 2.3 جرام من الدهون المشبعة. زيادة استهلاك البطاطس المقلية يؤدي إلى مرض الزهايمر وانخفاض في الوظيفة الإدراكية بدلا من ذلك ، يمكنك جعل البطاطس المقلية في المنزل.

4.أطعمة تسبب فقدان الذاكرة والزهايمر .. البيتزا
تحتوي البيتزا ، وخاصة مع الكثير من البيبروني أو النقانق أو اللحم البقري بجانب الدهون المشبعة وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، تحتوي اللحوم ومنتجات الألبان على كميات صغيرة من الدهون غير المشبعة التي تحدث بشكل طبيعي. بدلًا من ذلك ، يمكنك تجربة وصفة البيتزا الصحية المنزلية .

5. أطعمة تسبب فقدان الذاكرة والزهايمر .. المشروبات السكرية
تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية مثل المشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة والصودا له تأثير سلبي على عقلك ويزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. كما أن مستويات السكر المرتفعة في الدم تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

6- أطعمة تسبب الزهايمر وفقدان الذاكرة ..الكربوهيدرات المكررة
تحتوي الكربوهيدرات المكررة على نسبة عالية من السكر في الدم (GI) مما يعني أن جسمك يهضمه بسرعة ، مما يسبب ارتفاعًا في مستويات السكر

7 . أطعمة تسبب الزهايمر وفقدان التركيز .. اللحوم المصنعة
تحتوي اللحوم المصنعة ، والتي تشمل الديك الرومي المدخن على نيتروسامينيز ، مما يتسبب في إنتاج الدهون الضارة للكبد وللدماغ. 

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