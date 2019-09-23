زي الملايكة .. درة بإطلالة ناعمة على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة

نشر الحساب الرسمي للمصور ماجد هلال، مجموعة من الصور للفنانة درة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة خلال حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة لعام 2019.



وظهرت الفنانة درة ، بإطلالة بسيطة ومثيرة، مرتدية فستان مكشوف الأكتاف وطويل ما أبرز ملامحها ورشاقتها الفاتنة، وكان الفستان باللون السماوى، وهو ما نالت عليه بعض التعليقات من الجمهور "زي الملايكة".



وتركت درة شعرها منسدلا، الذي تماشى مع ستايل الفستان الذي تألقت فيه، ووضعت المكياج الترابي الذي يتماشى مع لون بشرتها، وكانت موفقة في اختيار هذه الإطلالة.



