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منوعات

أم ترضع طفلتها القهوة بدل الحليب لهذا السبب.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، تظهر قصة بطلتها أم فقيرة تعطى ابنتها القهوة بدلًا من اللبن لعدم قدرتها على شرائه.

تعود التفاصيل عندما قررت الأم الإندونيسية إعطاء ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا 3 زجاجات من القهوة يوميًا، بسبب قلة دخلها الذي يمنعها من شراء الحليب.

والغريب أن الطفلة تنمو بشكل سريع بحسب تصريحات والدتها، ولكنها أصبحت مدمنة كافيين منذ أن كان عمرها 6 أشهر، بصورة لا تصدق لدرجة أنها لا تنام بدون القهوة.

يذكر أن هناك دراسات بخصوص زيادة استهلاك كميات كبيرة من الكافيين، تؤدى إلى زيادة معدل ضربات القلب، و ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في المعدة.
أم ترضع طفلتها القهوة بدل الحليب لهذا السبب.. صور
أم ترضع طفلتها القهوة بدل الحليب لهذا السبب.. صور
أم ترضع طفلتها القهوة بدل الحليب لهذا السبب.. صور

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