إقبال على معرض مبادرة حياة كريمة بالمنصورة بتخفيضات 40% للأدوات المنزلية

يشهد معرض المنتجات والأدوات المنزلية الذي أقامته الغرفة التجارية بالمنصورة، بنادى الحوار إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء المنتجات بأسعار مخفضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ الدقهلية والغرفة التجارية.





فيما أقيم المعرض في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونفذها عدد من المستوردين ورجال الأعمال بتخفيضات وصلت لـ " 40% " من أسعار البيع خارج المعرض وبتنظيم من الغرفة التجارية بالدقهلية.





وقال ثروت العجمي أمين صندوق الغرفة التجارية: "أننا سعينا مع مجموعة من رجال الأعمال الوطنيين المحبين لوطنهم لتخفيض الأسعار لمحاربة الغلاء الفاحش خاصة مع انخفاض سعر الدولار وعدم انخفاض الأسعار في المقابل اتفقنا على تنظيم تلك المعارض في مدن ومراكز محافظة الدقهلية ونظمنا أكثر من معرض ولاقوا اعجاب الجمهور المترددين عليه".





وأضاف أحمد عطا أحد المستوردين للأدوات الكهربائية ومشارك بجناح في المعرض: "أننا نقدم أسعارا لامثيل لها مقارنة بالأسعار خارج المعرض حيث نساهم من خلال مبادرة حياة كريمة بتخفيف الأعباء عن المواطن المصري فهناك الكثير يأمل في شراء منتجات ولكن غلاء الأسعار تمنعهم ، ومثل هذه المعارض تزيد المنافسة بيننا جميعًا وفي النهاية المستفيد هو المواطن" .





وأشار نبيل أفندي أحد المشاركين بجناح للأدوات المنزلية في المعرض: "أننا خفضنا الأسعار المعروض لدينا في محلاتنا بنسب وصلت لـ 40 من أجل البيع والإستفادة للجميع لأن الأسعار مازالت مرتفعة في ظل انخفاض الدولار وبعض المستوردين مازالوا يحتكرون السلع ولايخفضون فقمنا بالمشاركة في هذه المبادرات وخفضنا اسعارنا وبفضل الله لاقت إعجاب زوار المعرض".



