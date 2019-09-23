بسبب أغانيها.. لطيفة ستقاضي هؤلاء وترد على متابعة بقوة.. شاهد

أعلنت الفنانة لطيفة التونسية أنها ستقاضي من يغني اغانيها أو يسجلها أو يعيد توزيعها.



ونشرت لطيفة عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تتضمن "‏أعتقد أن انا بما انى تعبت فى مشوارى، وأنتجت كل رصيدى وألبومات وفيديوهاتي بمجهودي الفردى ستتخذ نفس موقف ريما الرحبانى وأعلنت أنه ستتخذ كل الإجراءات القانونية لمن يغنى أو يسجل أو يعيد توزيع اى أغنية من أغانيه".



وعلقت إحدى متابعتها على الصورة قائلة: "وين المانع أن اغانيكي تتغنى أو تنسمع هيك الأجيال القادمة بتضل تعرفك وتصل تعرف اسمك علي طول وانتي بدون شك مدرسة في الغناء لهيك بيغنولك".



لترد عليها لطيفة قائلة "احنا في عصر الديجيتال ويوتيوب ودي حقوق وكمان وش من هب ودب يغنيهم".

