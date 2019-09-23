الزمالك والاتحاد السكندري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مع الاتحاد السكندري ، على ملعب بتروسبورت اليوم الاثنين في ختام مباريات الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز.



تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.



ضربة البداية للزمالك ، مهمة بعد خسارة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي ، ويأمل فرسان ميت عقبة ان يقتنصوا نقاط المباراة من زعيم الثغر العنيد، والذي بدوره يسعى لاستغلال انخفاض معنويات منافسه وتحقيق نتيجة ايجابية في تلك المواجهة.



الفريقان حشدا اسلحتهما لمواجهة اليوم ، فقد أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري.



وضمت القائمة كل من :- محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى



محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم إمام في خط الدفاع



فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور - محمد أوناجم في خط الوسط



خالد بو طيب - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم‎‎



على الجانب الآخر ، استقر طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر على اختيار 20 لاعبا، استعدادا لمواجهة الزمالك.



وجاءت قائمة نادي الاتحاد السكندري كالتالي :-



عماد السيد ، محمود الزنفلى ، محمود رزق ، محمد أنور ، إسلام جمال ، مروان النجار ، السيد سالم ، محمود شعبان ، صبرى رحيل ، أسامة عزب ، نور السيد ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، هشام محمد ، أحمد حجي ، خالد الغندور ، غباشى، خالد قمر ، إيمانويل أوكوى ، ناجى جدو .

