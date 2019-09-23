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رياضة

الزمالك والاتحاد السكندري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
ريهام بكير
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مع الاتحاد السكندري ، على ملعب بتروسبورت اليوم الاثنين في ختام مباريات الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

ضربة البداية للزمالك ، مهمة بعد خسارة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي ، ويأمل فرسان ميت عقبة ان يقتنصوا نقاط المباراة من زعيم الثغر العنيد، والذي بدوره يسعى لاستغلال انخفاض معنويات منافسه وتحقيق نتيجة ايجابية في تلك المواجهة.

الفريقان حشدا اسلحتهما لمواجهة اليوم ، فقد أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري.

وضمت القائمة كل من :- محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - حمدى النقاز - عبد الله جمعة - حازم إمام في خط الدفاع

فرجانى ساسي - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور - محمد أوناجم في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفى محمد - عمر السعيد في خط الهجوم‎‎

على الجانب الآخر ، استقر طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر على اختيار 20 لاعبا، استعدادا لمواجهة الزمالك.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد السكندري كالتالي :-

عماد السيد ، محمود الزنفلى ، محمود رزق ، محمد أنور ، إسلام جمال ، مروان النجار ، السيد سالم ، محمود شعبان ، صبرى رحيل ، أسامة عزب ، نور السيد ، كريم الديب ، أحمد نبيل مانجا ، هشام محمد ، أحمد حجي ، خالد الغندور ، غباشى، خالد قمر ، إيمانويل أوكوى ، ناجى جدو .

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