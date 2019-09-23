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كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:06 ص
ايمان العاصي
ايمان العاصي
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة ايمان العاصى، بإطلالة صادمة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.

ظهرت الفنانة ايمان العاصى، بإطلالة غريبة، مرتدية فستان بقماش غريب يأخذ شكل "الاكياس" البلاستيك وهو ما علق به الجمهور ، وأثارت الفنانة ايمان العاصي الجدل ووصفها البعض من متابعيها بأنها إطلالة صادمة.

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد
كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

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