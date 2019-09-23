كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة ايمان العاصى، بإطلالة صادمة خلال حضورها فعاليات المهرجان فى دورته الثالثة لعام 2019.





ظهرت الفنانة ايمان العاصى، بإطلالة غريبة، مرتدية فستان بقماش غريب يأخذ شكل "الاكياس" البلاستيك وهو ما علق به الجمهور ، وأثارت الفنانة ايمان العاصي الجدل ووصفها البعض من متابعيها بأنها إطلالة صادمة.



