1 أكتوبر.. حماقي يحيي حفل تخرج كلية هندسة

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل تخرج كلية هندسة، يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر وذلك بأحد الفنادق الكبرى ببرج العرب، ومن المتوقع أن يقدم أبرز أغاني ألبومه الأخير.



ويشارك حماقي، في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج "The voice" بجانب كل من أحلام، و راغب علامة، وسميرة سعيد، والذي يعرض حاليا على شاشة أم بي سي مصر.



يذكر أن حقق حماقي، نجاحا كبيرا جدًا خلال الفترة الماضية، بألبومه الأخير "كل يوم من ده" والذي تضمن العديد من الاغاني المميزة منها "مـ البداية"، و"أعمل ايه"، و"يا ستار"، وغيرها، ذلك بجانب أغنية مستشفى 500 500.



