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مرأة

روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
رنا عصمت
نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة، مجموعة من الصور للفنان أحمد داود عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بزوجته علا رشدى على السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائى.

وأطلت علا رشدي، خلال فعاليات أمس بفستان أسود قصير أنيق مكشوف الأكتاف، ويتسم التطريز باللون الاسود ، ونسقت معه حذاء صيفي أسود ذو كعب عالى.

ونالت بعض التعليقات الإيجابية معلقين: "روحها حلوة".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت علا رشدى على خصلات شعرها الكيرلي، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعي.
روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة
روحها حلوة.. زوجة أحمد داود تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

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