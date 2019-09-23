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فن

لينا هيدي وجودي كومر يتألقان في حفل الإيمي.. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:44 ص
حفل توزيع جوائز الإيمي
حفل توزيع جوائز الإيمي
آيه عاطف
حرصت كل من الفنانة لينا هيدي، وجودي كومر على التواجد حفل توزيع جوائز الإيمي للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، وقد خطفا الأنظار فور وصولهم على السجادة البنفسجية الخاصة بالحفل.

وجائزة الإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية المختلفة، وهي المقابل لجائزة الأوسكار، وهي تختص في قطاع الإنتاج التليفزيوني، ومنحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية.

بينما تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لما يقرب من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية.

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