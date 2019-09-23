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فن

بعد الحلقة الأولى من The voice .. تعرف على فريق حماقي وسميرة سعيد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:25 ص
The voice
The voice
آيه عاطف
انطلق الموسم الخامس من برنامج The Voice مساء السبت الماضي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً على شاشة الـ MBC Masr.

وبدأ كل أعضاء لجنة التحكيم بضم الأصوات إلى فرقهم، حيث ضم الفنان محمد حماقي إلى فريقه كل من أمل الشريف، وحفيظة فالكو، ويمان الحاج.

بينما ضمت أحلام، كل من سلام واسم، وإبراهيم مشولي، ومحمد منصوري، وأحمد رجب، وشرف أحمد، وضمت سميرة سعيد كل من ربيع، وعمر العطاس فقط.

وضم الفنان راغب علامة إلى فريقه كل من ربيع سلوم، ومهدي عياشي، ومن المقرر أن يتم ضم عدة أصوات لكل فريق على مدار الحلقات التالية من البرنامج.

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