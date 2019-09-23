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أخبار العالم

إندونيسيا تكشف سبب سقوط طائرة بيونج 737 ماكس

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:21 ص
سقوط طائرة بيونج
سقوط طائرة بيونج 373
رويترز
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن محققين إندونيسيين اكتشفوا أن عيوب التصميم وتراخي الرقابة لعبا دورا رئيسيا في تحطم طائرة لشركة ليون إير من طراز بوينج 737 ماكس في أكتوبر الماضي، ومقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

وأضافت الصحيفة أن مسودة النتائج تكشف أيضا سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة. ومن المتوقع أن تكون تلك أول نتائج حكومية رسمية لوجود عيوب في التصميم والموافقة التنظيمية الأمريكية.

وتم وقف تشغيل هذا الطراز من الطائرات منذ مارس عقب تحطم طائرتين من هذا الطراز وسقوط قتلى خلال خمسة أشهر.

ولم يعلق متحدث باسم بونيج على تقرير الصحيفة، لكنه قال إن الشركة تواصل عرض دعم سلطات التحقيق مع استكمال تقريرها.

وقالت الصحيفة إن محققي حوادث الجو الأمريكيين يستعدون لإعلان حفنة من توصيات السلامة المنفصلة ابتداء من تعزيز مهارات الطيران للطيارين إلى تعزيز فحص إدارة الطيران الاتحادية لتصميمات الطائرات الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر تقريبا إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.

وامتنعت الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل عن التعليق على تقرير الصحيفة ولكنها قالت إنها تعتزم إصدار توصيات بشأن برنامج الشهادات التي تصدرها إدارة الطيران الاتحادية في وقت ما من شهر سبتمبر.

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