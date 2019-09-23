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رياضة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
مصطفى كرم
رد الكابتن إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق، على مطالب أحد متابعيه بوجوده في الجهاز المعاون لتدريب المنتخب المصري.

وجاءت تغريدة المتابع له قائلا "‏‎والله العظيم كان نفسي أشوفك في الجهاز الجديد ويخلوك تدرب المدافعين"، ليرد إبراهيم سعيد عبر "تويتر" قائلا: "‏مش شرط كل حاجة في وقتها بإذن الله، ومبسوط بتواجد بركات وسيد معوض في الجهاز الفني، ومعاهم كابتن طارق مصطفى وأحمد أيوب، معظمهم لاعبين كرة هيبقوا قريبين من اللاعبين وتفكيرهم وخصوصا انهم صيع 😁، واللاعيبة دي محتاجة كده".

وكان اتحاد الكرة المصري، قد استقر على الجهاز المعاون للكابتن حسام البدري في تدريب المنتخب وهم" محمد بركات مديرًا للكرة بالمنتخب، معاه أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب عام، سيد معوض مدرب مساعد، أيمن طاهر لحراس المرمى".

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