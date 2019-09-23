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فن

أحمد داش يثير سخرية السوشيال ميديا بملابسه في الجونة .. شاهد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
أحمد داش
أحمد داش
آيه عاطف
ظهر الفنان الشاب أحمد داش، على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، والمقام حاليا في الجونة ومن المفترض انتهاء فعالياته خلال الأيام القليلة القادمة.

وقام رواد السوشيال ميديا بالسخرية من ملابسه، حيث شبهه البعض بـ "سائق الميكروباص"، بينما دافع البعض الآخر عنه، معتبرين ملابسه حرية شخصية تعبر عن ذوقه الشخصي.

يذكر أن شارك داش، العديد من الأعمال الهامة منها فيلم "كازابلانكا"، و"فوتوكوبي"، و"اشتباك"، و"لا مؤاخذة"، ومسلسل "طايع" ، و"سابع جار"، و"الطوفان"، "سقوط حر" وغيرها من الأعمال.


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