محمدي يتعاون مع ماجد المهندس في ألبومه الجديد

يستعد الفنان ماجد المهندس، لطرح ألبومه الجديد خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يضع عليه اللمسات النهائية، ويضم الألبوم عدد متنوع من الأغاني المميزة.



ويتعاون الملحن محمدي مع ماجد المهندس، بتلحين أغنيتين داخل الألبوم، من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع الموزع الموسيقي مدحت خميس.



يذكر أن أحيا المهندس، مؤخرًا حفلا غنائيا في ملعب نادي الطائي بالسعودية إحتفالًا بـ اليوم الوطني السعودي الـ 89، وذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز.