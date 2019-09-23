حياة كريمة تطرق أبواب القرى الفقيرة.. جامعة كفر الشيخ توجه قافلة طبية لـ الشهابية.. وتوزيع 7 آلاف قطعة ملابس على الطلاب غير القادرين.. والأورمان توفر 105 سماعات وأطراف صناعية لذوي الاحتياجات.. صور

- إقبال كبير على قافلة جامعة كفر الشيخ من مواطني قرية الشهابية

- الأورمان توزع 87 سماعة أذن و18 طرفًا صناعيًا بالمجان

- معرض "حياة كريمة" بمدرسة علي عبد الشكور لإسعاد الطلاب غير القادرين



تتضافر الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة كفر الشيخ، من أجل المشاركة بإيجابية كبيرة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر فقرًا والمواطنين الأكثر احتياجًا سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية.



وحرصت جامعة كفر الشيخ، على المساهمة الفعالة في مبادرة "حياة كريمة" وذلك في ضوء رسالة الجامعة الهادفة في خدمة البيئة وتنمية المجتمع المحلي، وخاصة فيما يتعلق بملف الرعاية الطبية والصحية للمواطنين، بأن أطلقت أولى فعاليات القوافل الطبية العلاجية الشاملة لجامعة كفر الشيخ، إلى قرية الشهابية والقرى المجاورة التابعة لمركز ‏بلطيم .



وأشرف على هذه القافلة، الدكتور محمد عبد العال، عميد كلية الطب، والدكتور أسامة العجمي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بمشاركة عدد من الأطباء في معظم التخصصات الطبية التي شملت الباطنة والقلب والصدر والجراحة العامة والرمد والعظام والأطفال والمسالك البولية.



وشهدت القافلة الطبية الشاملة، التي جاءت بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة و الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على كافة العيادات التخصصية وفي مختلف التخصصات الطبية، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة، وصرف العلاج لهم بالمجان، وتحويل بعض الحالات المرضية لاستكمال الفحوصات الطبية وإجراء العمليات في مستشفى جامعة كفر الشيخ.



وتعد جمعية الأورمان الخيرية نموذجًا مميزًا، في المسئولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني، حيث وفرت الجمعية، منذ ما يقرب من شهر، 87 سماعة أذن و18 طرفًا صناعيًا بالمجان لذوى الاحتياجات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا، وجرى تسليمها بحضور الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ.



ولم تكن مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، ببعيدة عن المشاركة في مبادرة حياة كريمة، حيث نظمت معرضًا كبيرًا بمدرسة المستشار علي عبد الشكور للتعليم الأساسي بمدينة كفر الشيخ، ضم المعرض نحو 7 آلاف قطعة ملابس جديدة، وأحذية وحقائب مدرسية لجميع المراحل التعليمية لتوزيعها على الطلاب غير القادرين بالمجان وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد.



ومن جانبه، وجه الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الشكر والتقدير للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على تنظيم هذا المعرض الخيري وكذلك رجال الأعمال والمعلمين والعاملين بمدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسي بإدارة شرق كفر الشيخ الذين تبرعوا وساهموا في إنجاح هذا العمل لافتًا إلى أن المعرض يستهدف رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة الأسر الفقيرة.

