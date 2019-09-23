ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:32 ص
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
محمد نبيل
عرض عربي أول لـ"1982" و"آدم" ومحاضرة عن الحدود بين الأفلام الوثائقية والروائية في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي.

شهد مهرجان الجونة السينمائي أمس عددا من العروض والفعاليات، ففى إطار عروض السجادة الحمراء، انطلق فيلم "1982" لوليد مؤنس، و"آدم" لمريم توزاني في عرضهما العربي الأول.

فبعد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي وفوزه بجائزة "نيتباك" في ذات الدورة، يأتي الفيلم اللبناني "1982" من بطولة نادين لبكي ومحمد دالي ورودريج سليمان ليشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

أما "آدم" فقد عُرض عالميًا لأول مرة في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي ومن بطولة لبنى أزابال ونسرين الراضي والتي حصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دربان السينمائي، ويشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

إلى جانب ذلك عُرض فيلم "بئر الحرمان" للمخرج المصري القدير كمال الشيخ ضمن إطار تكريم الكاتب القدير الراحل إحسان عبد القدوس، وفيلم "الحياة الخفية لأورديس جسماو" لكريم عينوز الذي فاز بجائزة "نظرة ما" في الدورة الـ72 لمهرجان كان السينمائي، وفيلم "كانينجهام" لـ ألا كوفجن والذي يتناول حياة الراقص ميرسي كانينجهام في مراحلها المختلفة.

العروض المختلفة شهدت إقبالا من النجمات بشكل ملحوظ وعلى رأسهم منى زكى، كندة علوش ، درة ولقاء الخميسي ونسرين طافش.

تضمن برنامج جسر الجونة السينمائي أيضًا حلقة نقاش "السينما الأفريقية: الحاضر والماضي والمستقبل"، والتي ناقشت كيف تطورت السينما الأفريقية من شمالها إلى جنوبها خلال السنوات الماضية، لتصبح ذات تأثير، وتمتلك قوة إبداعية وتتواجد على الخريطة السينمائية العالمية، إضافة إلى حلقة نقاش "طبيعة الحدود الفاصلة بين الأفلام الروائية والوثائقية"، التي ناقشت التقنيات والحرفيات اللازمة لتشكيل قصة تمزج بين الواقع والخيال، من أجل خلق واقع جديد وإشراك الجمهور بشكل أفضل.
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور
منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجونة السينمائي يعرض 16 فيلما حازت على جوائز مهرجانات كان وبرلين

الجونة السينمائي يعرض الأفلام الحائزة على «سعفة كان» الذهبية ودبان فضيان من برلين وكرة كارلوفي فاري الكريستالية

مهرجان الجونة السينمائي يكشف مشاريع الأفلام المنافسة على منح التطوير.. تونس ولبنان ومصر تتسابق في فئة الأفلام الروائية الطويلة.. و6 أعمال روائية ووثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج

خيري بشارة وموسى توري ومروان حامد رؤساء لجان تحكيم الدورة الثالثة من الجونة السينمائي

عرضان للسجادة الحمراء.. أهم فعاليات اليوم الرابع لـ مهرجان الجونة

ترشيحاتنا

تخسيس دون رياضة باستخدام هذه الطريقة

مدرب المنتخب السابق: أتفق مع حسام البدري في قرار استبعاد عمرو وردة

أخبار اليوم.. السيسي يثني على قوة الشعب من نيويورك.. عمرو أديب ينصب فخا للإخوان.. رد ناري لـ مرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

اتشتم واتغرم .. رد ناري لمرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

أخبار الفن| لطيفة تلجأ للقضاء .. وهند صبرى تحتفل بفيلمها نورا تحلم

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

احذفهم فورا .. تطبيقات خطيرة على هاتفك

مطلعش ابن الرئيس .. محمود السيسي صاحب صيدليات 19011 يكشف عدم مهنية الإخوان

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة