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أخبار العالم

الكشف عن موعد إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 04:40 ص
الرئيس الأمريكي ورئيس
الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا
رويترز
قالت صحيفة صن إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على إبرام إتفاق تجاري بين البلدين بحلول يوليو من العام المقبل.

وقد يعلن جونسون وترامب الجدول الزمني لذلك عندما يجتمعان في نيويورك هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي كبير قوله إن "الإرادة السياسية موجودة الآن لدى الطرفين لإبرام الاتفاق بحلول يوليو.

وصرح المصدر: "بأنه انتصار كبير لنا كما أن ترامب حريص أيضا على الافتخار بذلك في الولايات المتحدة".

وأضاف: "هناك أيضا اعتراف من جانبي الأطلسي بضرورة إبرامها بحلول ذلك الوقت لأن دورة الانتخابات الأمريكية ستبدأ في وقت قريب بعد ذلك".

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