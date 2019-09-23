شريف مريض بتضخم بالرئة يناشد وزارة الصحة إنقاذه من الموت

اشتكى شريف صابر عبد العزيز لخدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري من إصابته بتضخم والتهاب حاد ومزمن بالرئة ما يعرضه لصعوبة بالغة في التنفس والأكل والشرب.



ويناشد وزارة الصحة وأهالي الخير بتبني حالته لعدم مقدرته على تكاليف العلاج والتحاليل والأشعات التي يجريها بشكل دوري موضحا تعرضه بتعب دائم بالبروستاتا.



و للتواصل مع الحالة :011‪43221‪461





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪

