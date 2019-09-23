ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جلسة تصوير للمصور اسلام عزت، يحارب بها التنمر على الفتيات أصحاب الشعر الكيرلي.

وجمع بعض الفتيات اللاتي يتميزن بالشعر الكيرلى، ومعهن لافتات تحتوي على بعض الجمل منها "مش كارتة-شعبي مش زحافة-قولو اللي تقولوه-بحب شعرى كده".

ونالت جلسة التصوير، اعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا.
مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي
مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي
مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي
مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي
مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلالة مميزة.. مريم حسن في لوك جديد بالشعر الكيرلي

تسريحات الشعر الكيرلي الطويل والقصير.. بـ الشرح والصور

موجز السوشيال ميديا.. بالمايوه.. منة فضالي تشعل إنستجرام.. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

موجز السوشيال ميديا.. فرج عامر عن سموحة: لن يرحل لاعب بدون مقابل.. سعد الصغير بصحبة ريم البارودي: بحبها بجد من قلبي.. فيديو جديد لريهام سعيد بعد اعتزالها.. ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

بالكيرلي من جديد.. صبا مبارك تعود لإطلالاتها القديمة

بشعر كيرلي... آيتن عامر فى إطلالة جديدة لها

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

أهلي فايلر في مواجهة سموحة التوأم .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

ببطانة ومكشوف الخصر .. صبا مبارك تشعل الجونة بالفستان الاصفر

الديهي: عناصر مأجورة من 6 أبريل يحاولون تشويه مصر أمام العالم في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي

بنطلون رجل الفيل .. جميلة عوض بإطلالة قديمة في مهرجان الجونة

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة