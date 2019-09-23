مش منكوشة ولا زعافة .. جلسة تصوير تحارب التنمر للشعر كيرلي

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جلسة تصوير للمصور اسلام عزت، يحارب بها التنمر على الفتيات أصحاب الشعر الكيرلي.



وجمع بعض الفتيات اللاتي يتميزن بالشعر الكيرلى، ومعهن لافتات تحتوي على بعض الجمل منها "مش كارتة-شعبي مش زحافة-قولو اللي تقولوه-بحب شعرى كده".



ونالت جلسة التصوير، اعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا.