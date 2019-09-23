أخبار الفن| لطيفة تلجأ للقضاء .. وهند صبرى تحتفل بفيلمها نورا تحلم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة ، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه الوطنية هي فوضى.. فيديو
أعلن الفنان محمد رمضان طرح أول أغانيه الوطنية هما عاوزنها فوضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب غدا.
لينا هيدي وجودي كومر يتألقان في حفل الإيمي.. شاهد
حرصت كل من الفنانة لينا هيدي، وجودي كومر على التواجد حفل توزيع جوائز الإيمي للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، وقد خطفا الأنظار فور وصولهم على السجادة البنفسجية الخاصة بالحفل.
سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير من أجل The Voice.. صور
انطلق مساء يوم السبت، الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" الموسم الخامس من مرحلة الصوت وبس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك على قناة "MBC Masr".
بسبب أغانيها.. لطيفة ستقاضي هؤلاء وترد على متابعة بقوة.. شاهد
أعلنت الفنانة لطيفة التونسية أنها ستقاضي من يغني اغانيها أو يسجلها أو يعيد توزيعها.
نداء شرارة تغني كلام في كلام .. فيديو
نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج "ذا فويس" فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهي تغني أغنيتها "كلام في كلام".
هند صبرى تحتفل بفيلمها نورا تحلم فى مهرجان سان سيباستيان.. فيديو
نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء تواجدها فى مهرجان سان سيباستيان بإسبانيا وذلك أثناء عرض فيلمها "نورا تحلم".
محمد رمضان يعلن موعد طرح أحدث أغانيه الوطنية هي فوضى.. فيديو
أعلن الفنان محمد رمضان طرح أول أغانيه الوطنية هما عاوزنها فوضى عبر قناته الرسمية على يوتيوب غدا.
لينا هيدي وجودي كومر يتألقان في حفل الإيمي.. شاهد
حرصت كل من الفنانة لينا هيدي، وجودي كومر على التواجد حفل توزيع جوائز الإيمي للدراما والتليفزيون في دورته الـ 71 لعام 2019، المقام في مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس، وقد خطفا الأنظار فور وصولهم على السجادة البنفسجية الخاصة بالحفل.
سميرة سعيد تخضع لجلسة تصوير من أجل The Voice.. صور
انطلق مساء يوم السبت، الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب "The Voice" الموسم الخامس من مرحلة الصوت وبس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك على قناة "MBC Masr".
بسبب أغانيها.. لطيفة ستقاضي هؤلاء وترد على متابعة بقوة.. شاهد
أعلنت الفنانة لطيفة التونسية أنها ستقاضي من يغني اغانيها أو يسجلها أو يعيد توزيعها.
نداء شرارة تغني كلام في كلام .. فيديو
نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج "ذا فويس" فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهي تغني أغنيتها "كلام في كلام".
هند صبرى تحتفل بفيلمها نورا تحلم فى مهرجان سان سيباستيان.. فيديو
نشرت الفنانة هند صبرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" أثناء تواجدها فى مهرجان سان سيباستيان بإسبانيا وذلك أثناء عرض فيلمها "نورا تحلم".