فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

شهد مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، باقة متنوعة ومتعددة من إطلالات الكابلز زوجات الفنانين والتى سيطر على أغلبها اتباع أحدث صيحات الموضة والبساطة وعدم المبالغة.



تنوعت الإطلالات بين الألوان والتصميمات المختلفة، فظهرت خطيبة الفنان محمد فراج بسنت شوقى بفستان اوف شولد مثير، وعلا رشدي زوجة الفنان أحمد داود بفستان أنيق.



فيما ارتدت الفنانة مي عمر زوجة المخرج محمد سامى فستانا باللون السيرفر قصير.



وظهرت ريهام أيمن بجمبسوت باللون الأبيض واتسم بأكمامه الغريبة وغير التقليدية.