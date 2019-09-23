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فن

15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:25 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
سعيد فراج
أشعل الفنان حمادة هلال حفلا غنائيا ساهرا له في نادي جزيرة الورد بالمنصورة، بحضور 10 آلاف من الجمهور الذين احتشدوا، وتفاعلوا بشدة مع أغانيه طوال الحفل الساهر.

ظهر حمادة هلال خلال الحفل الذى أقيم فى نادى جزيرة الورد بالمنصورة، بإصابة تعرض لها منذ فترة فى ذراعه، ونشر صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

علق حمادة هلال على الصور قائلا : "حفل نادي (جزيرة الورد) المنصوره جمهور جميل وبشكر شركه ‏Egypt gold على الحفلة الجميلة التنظيم الرائع".

يذكر أن حمادة هلال عرض له في شهر رمضان الماضي، مسلسل "ابن اصول" مع أيتن عامر، أحمد ‏كرارة، عماد رشاد، إيناس كامل، سوزان نجم ‏الدين، أحمد حلاوة، حمزة العيلي، وفاء سالم، محمد نجاتي، كريم ‏أبو زيد، رانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، ومن إخراج ‏محمد بكير.
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة
15 صورة من حفل حمادة هلال في نادي جزيرة الورد بالمنصورة

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