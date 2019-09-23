ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هيئة الانتخابات التونسية تستبعد حدوث تغيير في نتائج الجولة الرئاسية الأولى

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:20 ص
هيئة الانتخابات التونسية
هيئة الانتخابات التونسية تستبعد حدوث تغيير في نتائج الجولة
أ ش أ
استبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، حدوث تغيير في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية على ضوء الطعون المقدمة من قبل 6 من مرشحي الرئاسة.

ودعا بفون مجددًا - في تصريح أمس الأحد - إلى الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي ضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص، معتبرًا عن قلقه وقلق الهيئة من تواصل هذا الوضع.

وتحدث بفون عن توجيه مراسلات في هذا الموضوع، لضمان تكافؤ الفرص في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة بين نبيل القروي والمرشح قيس سعيد.

يذكر أن المحكمة الإدارية تلقت 6 طعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مقدمة باسم المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي الجلول وحاتم بولبيار ويوسف الشاهد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الرد على هذه الطعون غدًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات تونس .. ماذا سيحدث حال خروج نبيل القروى من السباق الرئاسي

قيس سعيد يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية بعد فرز 27 % من الأصوات

نبيل القروي.. محطات في حياة مرشح سجين اقترب من رئاسة تونس

بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران انتخابات تونس

صفعة قاسية للإسلاميين.. نتائج انتخابات تونس تقضي على أحلام الإخوان.. قيس سعيد مفاجأة الانتخابات.. وصول القروي للإعادة يثير أزمة دستورية.. والإعلان الرسمي غدا

قيس سعيد يواصل تصدّر انتخابات تونس بعد فرز 89 بالمائة من الأصوات

ترشيحاتنا

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

ترتيب الدوري المصري .. بعد انتهاء اليوم الثاني وقبل مباراتي الأهلي والزمالك

ياسمين الخطيب تثير جدلا بإطلالة جريئة.. شاهد

محمد صلاح السبب أم إصابة نجم الريدز ؟.. سر تغيير ساديو مانى فى لقاء ليفربول وتشيلسي

كارثة .. نوع من الأجبان يصيبك بأمراض القلب والضغط

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون رجل الفيل .. جميلة عوض بإطلالة قديمة في مهرجان الجونة

مين أحلى.. إطلالة كندة علوش ولا منى زكي في مهرجان الجونة

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة