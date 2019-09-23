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أخبار العالم

الخارجية الكويتية: مازلنا في إطار بلورة موقفنا إزاء التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:23 ص
الخارجية الكويتية:
الخارجية الكويتية: مازلنا في إطار بلورة موقفنا إزاء التحالف
أ ش أ
كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، عن أن الكويت ما زالت في إطار بلورة موقفها إزاء التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية.

وقال الجارالله – في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الصين لدى الكويت بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية الصينية – "إن هناك مبادرات من قبل الولايات المتحدة، لإنشاء تحالف دولي لضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان، والجميع يعلم أن هناك اجتماعات في إطار هذا التحالف؛ حيث شاركت الكويت في هذه الاجتماعات في تامبا والبحرين، بهدف التعرف على المزيد من تفاصيل المبادرة، من أجل بلورة موقف حياله".


وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي، على أن الكويت ودول الخليج، تربطهم بالولايات المتحدة، شراكة استراتيجية، وتحالف مهم، يحظى بتنسيق من قبل جميع الأطراف.


وفيما يتعلق بخلاف خور عبد الله البحري مع العراق، أكد الجار الله سعي الكويت إلى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة (162)، واصفا الحديث عن اتفاقية خور عبدالله، على أنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية بين البلدين، غير دقيق؛ حيث أن خور عبد الله تم ترسيمه في القرار رقم (833) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، أما فيما يتعلق بما بعد النقطة (162)، فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين، لترسيم الحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.

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