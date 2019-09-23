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اقتصاد

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 23-9-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:15 ص
الدولار
الدولار
عبد العزيز جمال

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 -9-2019 ، وأسعار العملات الأجنبية اليوم فى البنك المركزى المصرى شهدت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

وطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين واسعار صرف الدولار و الريال السعودي و اليورو ، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :

سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين

شراء : 16.23
بيع : 16.33

سعر اليورو​ اليوم

شراء : 17.88
بيع : 18.00

سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم

شراء : 20.26
بيع : 20.38


سعر الفرنك السويسرى​ اليوم

شراء : 16.38
بيع : 16.49

سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم

شراء : 15.09
بيع : 15.19

سعر الريال السعودى​ اليوم

شراء : 4.32
بيع : 4.35

سعر الدينار الكويتى​ اليوم

شراء : 53.43
بيع : 53.79

سعر الدرهم الاماراتى​ اليوم

شراء : 4.42
بيع : 4.44

سعر اليوان الصيني اليوم

شراء : 2.28
بيع : 2.30

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