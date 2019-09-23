قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

تستعد شركة هواوى الصينية للكشف عن أحدث هواتفها Mate 30 و Mate 30 Pro رسميًا فى الصين بعد 72 ساعة، بعدما أعلنت الشركة عن الهاتفين فى مؤتمر برلين للهواتف الذكية لاحقًا، وتراهن على أحدث أيقوناتها خاصةً مع الحرب المشتعلة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستطرح النسختين بدون نظام أندرويد الشهير لأول مرة.





وتستعد هواوى الصينية ل تزويد هواتفها بنظام تشغيلها الجديد، والذى يأتى أسرع بنسبة 60% من نظام أندرويد التقليدى المملوك لشركة جوجل الأمريكية.





وفيما يلى نستعرض مواصفات الهاتفين:





1- Huawei Mate 30





يأتى الهاتف بتصميم معدني مع واجهتين من الزجاج، بالإضافة لشاشة كاملة قياس 6.62 بوصة بدقة OLED مع نوتش بمنتصفها، مع معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 990، بذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية إضافة كارت.





ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية قوية بدقة 40 و 16 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابيكسل.





ويأتي الهاتف بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه، كما يعمل بكابل من نوع Type-C، بالإضافة لبطارية كبيرة سعة 4200 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع السلكى بقوة 40 وات، واللاسلكى أيضًا بقوة 27 وات، بالإضافة لميزة الشحن العكسى اللاسلكى.





يأتى الهاتف فى 4 ألوان هم الأسود، السيلفر، الزهرى، والأخضر، مقابل 800 يورو مايعادل 14400 جنيه مصري.





2- Huawei Mate 30 Pro









يأتى الهاتف بتصميم معدنى مع واجهتين من الزجاج، بالإضافة لشاشة كاملة قياس 6.53 بوصة بدقة OLED مع نوتش بمنتصفها، مغطاة بطبقة حماية من الخدوش أو الكسر من نوع Corning Gorilla Glass 6.





ويحتوى الهاتف على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 990، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت مع إمكانية إضافة كارت.





ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية قوية بدقة 40 و 40 و 8 ميجابيكسل، والأخيرة بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل.





ويأتى الهاتف بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، كما يعمل بكابل من نوع Type-C، بالإضافة لبطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع السلكى بقوة 40 وات، واللاسلكى أيضًا بقوة 27 وات، بالإضافة لميزة الشحن العكسى اللاسلكى.





ياتى الهاتف فى 4 ألوان هم الأسود، السيلفر، الزهرى، والأخضر، مقابل 1100 يورو مايعادل 20 ألف جنيه مصري.