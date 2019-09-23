ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
صدى البلد
كريم جمال
تستعد شركة هواوى الصينية للكشف عن أحدث هواتفها Mate 30 و Mate 30 Pro رسميًا فى الصين بعد 72 ساعة، بعدما أعلنت الشركة عن الهاتفين فى مؤتمر برلين للهواتف الذكية لاحقًا، وتراهن على أحدث أيقوناتها خاصةً مع الحرب المشتعلة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستطرح النسختين بدون نظام أندرويد الشهير لأول مرة.

وتستعد هواوى الصينية لتزويد هواتفها بنظام تشغيلها الجديد، والذى يأتى أسرع بنسبة 60% من نظام أندرويد التقليدى المملوك لشركة جوجل الأمريكية.

وفيما يلى نستعرض مواصفات الهاتفين:

1- Huawei Mate 30

يأتى الهاتف بتصميم معدني مع واجهتين من الزجاج، بالإضافة لشاشة كاملة قياس 6.62 بوصة بدقة OLED مع نوتش بمنتصفها، مع معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 990، بذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت مع إمكانية إضافة كارت.

ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية قوية بدقة 40 و 16 و 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 24 ميجابيكسل.

ويأتي الهاتف بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه، كما يعمل بكابل من نوع Type-C، بالإضافة لبطارية كبيرة سعة 4200 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع السلكى بقوة 40 وات، واللاسلكى أيضًا بقوة 27 وات، بالإضافة لميزة الشحن العكسى اللاسلكى.

يأتى الهاتف فى 4 ألوان هم الأسود، السيلفر، الزهرى، والأخضر، مقابل 800 يورو مايعادل 14400 جنيه مصري.

2- Huawei Mate 30 Pro


يأتى الهاتف بتصميم معدنى مع واجهتين من الزجاج، بالإضافة لشاشة كاملة قياس 6.53 بوصة بدقة OLED مع نوتش بمنتصفها، مغطاة بطبقة حماية من الخدوش أو الكسر من نوع Corning Gorilla Glass 6.

ويحتوى الهاتف على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 990، بذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت مع إمكانية إضافة كارت.

ولعشاق التصوير يحتوى الهاتف على كاميرا ثلاثية قوية بدقة 40 و 40 و 8 ميجابيكسل، والأخيرة بتقنية ثلاثية الأبعاد، مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميجابيكسل.

ويأتى الهاتف بقارئ للبصمة أسفل الشاشة نفسها، بالإضافة لقارئ بصمة الوجه، وبدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، كما يعمل بكابل من نوع Type-C، بالإضافة لبطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع السلكى بقوة 40 وات، واللاسلكى أيضًا بقوة 27 وات، بالإضافة لميزة الشحن العكسى اللاسلكى.

ياتى الهاتف فى 4 ألوان هم الأسود، السيلفر، الزهرى، والأخضر، مقابل 1100 يورو مايعادل 20 ألف جنيه مصري.

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور
قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

ترشيحاتنا

الزمالك والاتحاد السكندري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

علي جمعة: 4 آيات من القرآن تقي من الكوابيس المستمرة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019 في مصر

إندونيسيا تكشف سبب سقوط طائرة بيونج 737 ماكس

أخبار اليوم.. السيسي يثني على قوة الشعب من نيويورك.. عمرو أديب ينصب فخا للإخوان.. رد ناري لـ مرتضى منصور على عقوبات اتحاد الكرة

تعليق ضياء السيد على أداء شيكابالا فى المباريات الصعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟