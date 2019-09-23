ثعبان سام يطارد سيدة فى منزلها.. فيديو

نشر موقع لايف ليك المختص بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو صادما يظهر ثعبانا يصطاد سيدة لحظة دخولها منزلها.





التقطت كاميرات المراقبة المشاهد المرعبة عندما دخلت السيدة منزلها من البوابة الرئيسية، وفوجئت بثعبان خطير تتأهب للهجوم عليها بسمه القتل.





فهرعت خوفًا وهربت بعيدًا عنه بينما انطلقت صرخاتها الاستغاثية، ولم يكشف الموقع عن هوية السيدة أو المدينة التى تقطن بها، إلا أنه ذكر أن الواقعة حدثت فى فيتنام.





يذكر أن الفيديو حصد ملايين المشاهدات فى وقت قصير، وطالب الرواد بضرورة التصدى لتلك الثعابين القاتلة حفاظًا على أرواح البشر.