مصر ترفض التدخل في شئونها.. وتوماس كوك تعلن إفلاسها.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، الضوء على الموضوعات ذات الاهتمام بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم القضايا المتعلقة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش على أن حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها، فشلت فشلًا ذريعًا.



وكتب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر: "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها، فشلت فشلًا ذريعًا، منصات الإعلام الموجّه والمدعوم، يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها، مصر تتعافى، وتواجه التحديات بإصرار يوميًا، والواقــع غير الـذي يروج له هذا الإعــلام الحزبــي الممــول خارجيــًا".



ومن تونس، كشف الفائز الثاني في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، أن حركة النهضة الإخوانية أرادت إبقاءه في السجن إلى ما بعد الانتخابات حتى تتمكن هي من الفوز بصدارة المشهد البرلماني.



وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لا خطط لديه للقاء مسؤولين إيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجاء ذلك عقب، إعلان إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها بعد ساعات من إعلان رئيس الشركة السويدية المالكة للناقل أنه سيتم الإفراج عن السفينة، وذلك بعد شهرين من احتجازها تزامنًا مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة.



ومن بريطاينا، أعلنت شركة توماس كوك البريطانية للسياحة أنها تقدمت بطلب للتصفية الإجبارية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ما يعني إفلاس الشركة الأقدم.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، التي نقلت تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي قال فيه إن مصر ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، منوهًا في رده على سؤال حول موقف الخارجية المصرية من تدخل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الشأن الداخلي ودعوته الشعب المصري للبقاء في الميادين، بأن أي دعوة من هذا النوع تذهب هباء ولا تلقى أي نوع من الاستجابة على الساحة الداخلية في مصر.



ومن ليبيا، كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب،عن وجود قوات تركية خاصة تقاتل إلى جانب الميليشيات المتطرفة في العاصمة طرابلس، وذلك مع استمرار القصف الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي على أماكن تواجد القوات التركية في الأراضي الليبية.



وحول تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن هدف بلاده تجنب الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج يوم الجمعة هي للردع والدفاع، بينما أكدت الرياض، أن طهران تخاطر باحتمال تحرك عسكري ضدها إذا واصلت في مسار زعزعة الاستقرار.



ومن صحيفة الاتحاد، تحتفل أبوظبي باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين بالعديد من الفعاليات أهمها اكتساء المعالم والمباني الكبرى فيها بلون علم المملكة العربية السعودية كما تشهد اليوم المراكز التجارية عددًا من الفعاليات مثل توزيع كوفيات تحمل أعلام دولة الإمارات والمملكة.



وزينت أعلام السعودية على جسر الشيخ خليفة بن زايد في الاتجاهين وأضاءت اللوحات الضوئية الكبرى بعبارات مباركة للشعب السعودي والمملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني الذي يوافق الـ23 من سبتمبر من كل عام.



ومن الجزائر، يترقب الجزائريون اليوم الاثنين بدء محاكمة أفراد من دأبوا على تسميتهم بـالعصابة في إشارة للدائرة المقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يحاكم كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير مديري المخابرات السابقين، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال بتهمتي المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية والتآمر ضد سلطة الدولة.



وحول الاستغلال التركي، أكدت كبيرة المراسلين في شبكة دويتش فيله الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم اللاجئين السوريين كورقة مساومة لابتزاز الاتحاد الأوروبي، مطالبة التكتل الأوروبي بالتصعيد والرد عليه قبل أن يفوت الأوان.



ومن السودان، يسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، إلى إقناع العالم بضرورة رفع السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب.



وسيركز حمدوك خلال كلمته أمام الجمعية العامة على قضية السلام في السودان وحقوق الإنسان، وإعفاء السودان من ديونه، والتعاون الاقتصادي، وسيؤكد التزام السودان بسياسة خارجية متوازنة.