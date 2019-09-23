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أخبار العالم

جونسون: إيران المسئولة عن استهداف المنشآت النفطية السعودية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:02 ص
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رويترز
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشآت النفط سعوديتان، وإنها ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.

وقال جونسون للصحفيين على الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نعتقد أن من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا".

وأضاف : "سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".

وقال مسؤول حكومي بريطاني إن إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن الهجمات أمر "لا يمكن تصديقه" لأن حجم وحنكة ومدى تلك الهجمات لا يتوافق مع إمكانيات تلك الجماعة.

وتابع: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه".

وسئل جونسون عما إذا كانت بريطانيا تستبعد القيام بعمل عسكري فقال إنها ستراقب عن كثب اقتراح الولايات المتحدة لبذل المزيد للمساعدة في الدفاع عن السعودية.

وأشار : "بوضوح إذا طلب منا سواء من السعوديين أو من الأمريكيين أن يكون لنا دور سنبحث أي الطرق التي يمكن أن نكون مفيدين بها".

وأضاف أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الحث على الإفراج عن عدة إيرانيين من مزدوجي الجنسية والذين قال إنهم محتجزون "بشكل غير قانوني وغير عادل".

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