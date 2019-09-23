ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 08:22 ص
القطارات
القطارات
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 23-9-2019، تقريرًا مُفصلًا عن توقيت تحرك ووصول القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وأسوان والأقصر.

وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية" على النحو التالي: قطار رقم 1 المميز ينطلق 03.00 صباحًا ويصل 06:40 صباحًا، قطار رقم 119 المميز ينطلق 05.00 صباحًا ويصل 09.40 صباحًا، قطار رقم 903 أولى وثانية مكيفة ينطلق 06.00 صباحًا ويصل 09:20 صباحًا، قطار رقم 905 خدمة خاصة يتحرك 08.00 صباحًا ويصل 10.25 صباحًا، وقطار رقم 1087 "نوم" الساعة 09.00 صباحًا الذي يصل 11.45 صباحًا.

وعن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل انطلاق قطار رقم 980 مكيف الساعة 08.00 ليصل 22.00 صباحًا، قطار رقم 86 نوم ينطلق 20:20 ليصل 10:30، قطار رقم 996 مكيف يتحرك الساعة 22:00 ويصل 11:20، قطار رقم 886 مكيف يتحرك الساعة 23:15 ويصل 12:30، وقطار رقم 84 نوم يتحرك الساعة 20:00 ويصل 09.00.

وعن قطارات "القاهرة – الأقصر"، فينطلق قطار رقم 160 مميز الساعة "12.15" ويصل 23.25، وقطار رقم 976 مكيف يتحرك 21.00 ويصل 07.05، وقطار رقم 992 مميز ينطلق 22.35 ويصل 11.35، وقطار رقم 982 مكيف ينطلق 12.00 ويصل 02:05، وقطار رقم 86 "vip" ينطلق 08.15 ويصل 06.60.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة.. فيديو

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 26-7-2019

لو ناوى تسافر .. تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الجمعة 2-8-2019

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

تعرف على مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

ترشيحاتنا

بفستان بسيط كشف عن خصرها الصغير.. رشا المهدى تتألق فى الجونة

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

مدرب المنتخب السابق: أتفق مع حسام البدري في قرار استبعاد عمرو وردة

كيس بلاستيك .. إيمان العاصى بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

بريش أسود .. سلمى أبو ضيف بإطلالة صادمة تعرضها للانتقاد

فستان مي عمر الأكثر إغراء.. إطلالات زوجات الفنانين.. مين أجمل؟

بنطلون ممزق .. منى زكى تواصل إثارة الجدل في مهرجان الجونة

يا مورا يا حريف .. لميس الحديدي تشجع عمرو أديب عقب خداع الإخوان .. شاهد

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

أخبار الرياضة ليلا .. رد ناري لرئيس الزمالك على عقوبات اتحاد الكرة.. شوبير يكشف بالأسماء الجهاز المعاون للبدري

على الرايق في دقايق .. عمرو أديب ينصب للإخوان فخا ويفضح عدم مهنيتهم والسر 19011 .. شاهد

الليلة هقتل ولادى.. آخر كلمات أب ذبح عائلته بالكامل .. فيديو وصور

احذفهم فورا .. تطبيقات خطيرة على هاتفك

مطلعش ابن الرئيس .. محمود السيسي صاحب صيدليات 19011 يكشف عدم مهنية الإخوان

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على الجهاز المعاون لتدريب المنتخب: تفكيرهم صايع

كشف المستور.. المتسبب في موت الأميرة ديانا يتحدث للمرة الأولى عن الحادث .. صور

مش محمود السيسي .. عمرو أديب يسخر من محمد ناصر على الهواء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى وكندة ودرة فى عروض أمس مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بـ فستان ملفت.. لقاء الخميسي تتألق بإطلالة ذهبية فى مهرجان الجونة.. صور

مجوهرات راقية وفستان أسود.. بشرى تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة