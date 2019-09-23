1.1 مليار للتغذية فقط.. هند النعساني تكشف المبالغ التي خصصتها الدولة للارتقاء بالتعليم..فيديو

قالت الإعلامية هند النعساني، إنه بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد أصدرت وزارة المالية بيانا كشفت خلاله بالأرقام اهتمام الدولة المصرية التعليم من خلال ما يتم تخصيصه من أموال من موازنة العام الحالي.



وتابعت هند النعساني خلال تقديمها لبرنامج"صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه لا شك أن القيادة السياسية حاليًا تتبنى برنامج طموح لتطوير العملية التعليمية.



وأشارت هند النعساني إلى أن الدولة تهدف إلى الانتقال إلى مجتمع جديد وهو مجتمع المعرفة، والذي يركز على تنمية القدرات الإبداعية لدى الطلاب.



وأوضحت هند النعساني أن الحكومة قد خصصت 1.1 مليار جنيه للتغذية المدرسية بالتعليم قبل الجامعي، كما خصصت 2.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، بزيادة 437 مليون جنيه عن العام الماضي.

