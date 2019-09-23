فى ثاني أيام الدراسة..تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة

استعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دى إم سي»، اليوم الاثنين، تقديم الإعلامية، آيه جمال الدين، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.



وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية ببعض الطرق اليوم مزدحمة، وأن طريق صلاح سالم، به تكدسات مرورية، فى الاتجاهين، وبالتحديد القادم من مسجد الرحمن الرحيم والمتجه إلى الكلية الحربية.



وأشار التقرير أن كوبري أكتوبر به بعض الزحام، المتجه لـ التحرير، وأن الطريق المتجه من المهندسين لـ رمسيس فهو هادئ ولا يشهد زحام.



وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

