مؤتمر مستقبل الاستثمار لرجال الأعمال ينطلق اليوم

تنطلق فعاليات مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، الذي تنظمه جميعة رجال أعمال الإسكندرية، الاثنين، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال.





وبحسب بيان، يستعرض المؤتمر، رؤية مجتمع الأعمال المصرى حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته فى اختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع إلقاء الضوء على مقومات استدامة النمو والتطور للمنتج المصرى والنهوض به، حيث تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "رؤية مؤسسات التصنيف الدولية حول أداء الاقتصاد المصرى"، والتى يديرها الدكتور عمرو حسنين رئيس مجلس إدارة شركة MERIS، ويتم خلاله عرض تقديمى حول "مؤشرات الاقتصاد المصرى تقدمه مؤسسة "موديز".





وتناقش فاعليات الجلسة الأولى للمؤتمر سبل تحقيق حياة كريمة للمواطن بالاعتماد على قدرة الاقتصاد على خلق الثروة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع يحقق نمو شامل، حيث تستعرض الجلسة محاور ثلاثة على رأسها " كيف وعلى أى مدى زمنى يمكن للاقتصاد المصرى أن يخلق ثروة تحقق ذلك؟ وما هو التوزيع الأمثل للأطراف العاملة فى الاقتصاد؟، وما هى أهم القدرات الممكنة للقطاع الخاص فى المرحلة القادمة؟.



