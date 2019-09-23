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مرأة

تناول الخيار يوميا.. وشاهد ماذا يحدث للجسم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
تناول الخيار يوميا
تناول الخيار يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسم ؟
أسماء عبد الحفيظ
يهتم العديد من الأشخاص باتباع أنظمة غذاء صحية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فانت تعرف جيدا مدى أهمية وفوائد وضع الخضار والفاكهة فى غذائك اليومي، وبالأخص الخيار.

لذا ننصحك بتناول الخيار يوميا واكتشف ماذا يحدث لجسمك من تطور فى الصحة بنسبة كبيرة.

حيث كشف الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، عن فوائد مذهلة لتناول الخيار يوميا ومنها:

1. يمدّ الجسم بالماء، لأن 96 % منه ماء.

2. مفيد للبشرة بسبب غناه بالماء والفيتامينات A ، B، C ، ومعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والسيليكا.

3. يضبط ضغط الدم لغناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

4. يساعد على الهضم.

5. يعالج حرقة المعدة الناتجة عن الحموضة.

6. يخفّف القرحة.

7. يخفف أوجاع التهاب المفاصل والنقرس خاصة عندما نعصره ونمزجه بعصير الجزر.

8. يساعد على التخلّص من الوزن الزائد لأنه فقير بالسعرات الحرارية وغني بالماء.

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